Новогодняя программа стартует 24 декабря на площади Ленина в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов
Начало новогодней программы на площади имени Ленина запланировано на 24 декабря. Территорию уже украсили ледовыми скульптурами, установили главную елку и еще 19 маленьких украшенных хвойных деревьев. На днях сделали иллюминацию в стиле «звездного неба».
- 24 декабря в 18:00 состоится торжественная церемония открытия новогоднего городка. Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни на новогодней ели. Гостей ждет развлекательная программа, которая будет проходить во все праздничные и выходные дни, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
«Зимний фестиваль» продлится до 31 января 2023 года. На площади также будет проходить ярмарка «Амур.Фест Зима» с 12:00 до 19:00 в будни и с 12:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни.
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