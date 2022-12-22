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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:01

Движение пассажирских автобусов закрыто из Биробиджана в Хабаровск и Облучье

Ограничение действует с 16:00
Александра ЯВИЩЕНКО
Движение пассажирских автобусов закрыто из Биробиджана в Хабаровск и Облучье

Движение пассажирских автобусов закрыто из Биробиджана в Хабаровск и Облучье

Фото: Правительство Хабаровского края

Из-за ухудшения погодных условий, сильных осадков и плохой видимости на дорогах, движение пассажирских автобусов из Биробиджана в Хабаровск и Облучье временно приостановлено.

- Ограничение действует с 16:00 22 декабря и продлится до нормализации ситуации на дорогах, - рассказали в ГУ МЧС по ЕАО.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Нужно соблюдать ПДД, не превышать скорость и без острой надобности не выезжать за пределы городов. В случае чрезвычайной ситуации нужно вызвать экстренные службы по номеру «112» или «101» (с мобильного).

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