Привычки питания - а какие они у вас? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Привычки в потреблении еды так же, как и бытовые привычки, можно разделить на полезные и вредные, ну и еще нейтральные, пожалуй.

Бывает, привычки проявляются в том, что кто-то жить не может без супа в обед, кто-то - не мыслит завтрака без бутерброда, для кого-то вечер пятницы - обязательно с бутылочкой красного сухого.

Бывают привычки и другими - читать за едой, пропускать прием пищи (например, не завтракать), перекусывать на бегу или в машине.

А все ли из них полезны или безвредны?

Конечно, для того, чтобы здоровье, и особенно здоровье ЖКТ, радовало долго, было бы здорово оставить у себя только полезные привычки и культивировать новые, тоже полезные, естественно.

В рамках проекта «Мы - здоровый край» совместно с Центром общественного здоровья Хабаровского края были разработаны онлайн-тесты, чтобы каждый житель смог оценить свои собственные привычки и степень их полезности.

А вот и ссылка на тест.

Так что же делать, если онлайн-тест показал, что хороших пищевых привычек мало или совсем нет?

Лучше всего обращаться к специализированному специалисту - диетологу, гастроэнтерологу - по месту жительства для консультации, рекомендаций, а возможно и дальнейшей диагностики.

И помните - развить полезные привычки и предотвратить заболевание проще, чем потом лечиться!

Не болейте, и всем здоровья!

Проект «Мы - здоровый край» реализуется при поддержке министерства здравоохранения Хабаровского края.