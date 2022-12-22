В детсадах Хабаровского края открывают дополнительные группы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае детские сады обеспечат детей дополнительными местами. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, доступность дошкольного образования в регионе улучшилась благодаря нацпроекту «Демография». В частных садах будут открыты дополнительные места для детей от полутора до трех лет. В рамках проекта в этом году субсидию на это получил частный сад «Изумрудный город». На полученные деньги тут открыли еще одну группу.

- Мы продолжаем реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования в крае. Благодаря государственной демографической политике, поддержке семей с детьми, востребованность в ясельных местах есть, - говорит Юлия Зотова, замминистра образования и науки.

В сад ходит 209 детей возрастом от 1,2 до семи лет. В садике используют программу «От рождения до школы». Дети получают художественно-эстетическое развитие. С ними занимается 21 педагог. В прошлом году по проекту в крае создали 45 мест в частном саду, а в 2020 году путевки в другой частный сад получили 24 семьи.

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