Светофор не работает на пересечении улиц Серышева - Станционная в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска
Госавтоинспекция города Хабаровска сообщила о неработающем светофоре на пересечении улиц Серышева и Станционной. Как отмечает ведомство, движение на участке регулируется при помощи инспектора ДПС. В связи с плохими погодными условиями и затрудненной видимостью автомобилистам следует двигаться с оптимальной скоростью, чтобы избежать аварийных ситуаций.
- Уважаемые водители, заранее выбирайте удобный маршрут! Строго соблюдайте указания регулировщика, предписания дорожных знаков, - сказали в ГИБДД.
Отметим, 22 декабря в Хабаровский край пришел снежный циклон. На улице плохая видимость. Регион останется под его действием в течение 23 декабря.
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