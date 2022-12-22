В Охотском районе Хабаровского края заработали зимники Фото: Правительство Хабаровского края

В Охотском районе Хабаровского края запустили в эксплуатацию временные зимние дороги. Ездить по ним можно будет, соблюдая определенные правила до конца марта. Как сообщили в правительстве края, зимники проинспектировали сотрудники КГКУ «Хабаровскуправтодор».

- Временные сезонные дороги строятся по утвержденному проекту с соблюдением технологического процесса. Есть требования к скоростному режиму, ширине и грузоподъемности, также устанавливаются автодорожные знаки. Эксплуатировать подобные автодороги планируется до конца марта - рассказали в учреждении.

Специалисты проверили на местах толщину льда. Для того чтобы по дороге мог проехать 20-тонник, нужно, чтобы она была не менее 40 сантиметров. Каждую зимнюю дорогу инспектировала и принимала специальная комиссия. Содержать в течение сезона их будет подрядчик.

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