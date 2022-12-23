414 коек развернуто в Хабаровском крае для лечения пациентов с инфекцией
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровском крае число заболевших ОРВИ и гриппом выросло за неделю на 41%. Для пациентов с инфекционными заболеваниями в 11 больницах развернуто 414 коек. Из них 270 - для детей. Медучреждения готовы развернуть дополнительные 183 койки при необходимости.
- Число новых случаев заражения растет в 15 муниципальных образованиях региона. Наибольший прирост отмечается в Вяземском, Советско-Гаванском, Вяземском и Ульчском районах, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.
Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать масочный режим в общественных местах и отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий, чтобы сдержать рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru