414 коек развернуто в Хабаровском крае для лечения пациентов с инфекцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае число заболевших ОРВИ и гриппом выросло за неделю на 41%. Для пациентов с инфекционными заболеваниями в 11 больницах развернуто 414 коек. Из них 270 - для детей. Медучреждения готовы развернуть дополнительные 183 койки при необходимости.

- Число новых случаев заражения растет в 15 муниципальных образованиях региона. Наибольший прирост отмечается в Вяземском, Советско-Гаванском, Вяземском и Ульчском районах, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Роспотребнадзор рекомендовал соблюдать масочный режим в общественных местах и отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий, чтобы сдержать рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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