«Заработала» 750 тысяч на копеечных бирюльках: вскрылась махинация работницы ломбарда на Колыме

Сотрудницу ломбарда осудят за аферу на 750 тысяч рублей в Магадане Фото: Иван ВИСЛОВ

43-летняя жительница Магадана работала товароведом-приемщицей в одном из городских ломбардов. Желая «подзаработать», она регулярно приносила в офис дешевую бижутерию и выписывала на нее залоговые билеты. В документах женщина указывала, что принимает изделия из драгметаллов.

С 1 апреля по 2 мая 2022 года она успела оформить 21 фиктивный билет на сумму 749 тысяч рублей. После «приемки» бижутерии работница забирала деньги из кассы. Владелец ломбарда обнаружил обман и обратился в полицию. На женщину завели уголовное дело.

- Во время следствия она возместила ущерб в полном объеме, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемой. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

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