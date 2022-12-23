«Заработала» 750 тысяч на копеечных бирюльках: вскрылась махинация работницы ломбарда на Колыме

Сотрудницу ломбарда осудят за аферу на 750 тысяч рублей в Магадане
Фото: Иван ВИСЛОВ
43-летняя жительница Магадана работала товароведом-приемщицей в одном из городских ломбардов. Желая «подзаработать», она регулярно приносила в офис дешевую бижутерию и выписывала на нее залоговые билеты. В документах женщина указывала, что принимает изделия из драгметаллов.
С 1 апреля по 2 мая 2022 года она успела оформить 21 фиктивный билет на сумму 749 тысяч рублей. После «приемки» бижутерии работница забирала деньги из кассы. Владелец ломбарда обнаружил обман и обратился в полицию. На женщину завели уголовное дело.
- Во время следствия она возместила ущерб в полном объеме, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.
Следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемой. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
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