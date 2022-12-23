Депутаты поддержали расширение сотрудничества между Хабаровским и Камчатским краями Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На последнем в этом году заседании депутаты закдумы Хабаровского края приняли 16 законов. Чиновники поддержали расширение сотрудничества между Хабаровским и Камчатским краями. Оно затронет четыре направления: торгово-экономическое, научно-техническое, культурное и социальное. Проект этого закона был впервые представлен на рассмотрение 30 ноября.

Теперь открытие заседаний закдумы будет начинаться с гимна Российской Федерации. Также депутаты внесли изменения в закон о порядке эвакуации задержанных авто на спецстоянку. Приняты правки и в закон о статусе депутата, и в регламент думы. Корректировки направлены в том числе на укрепление дисциплины депутатского корпуса.

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