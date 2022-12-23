Зимние каникулы в Комсомольске-на-Амуре начнутся 26 декабря
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Хабаровском крае Роспотребнадзор рекомендовал перенести дату начала зимних каникул в школах на 26 декабря. Первой на сообщение отреагировала администрация Комсомольска. 23 декабря принято решение отправить детей на отдых на неделю раньше. По планам, каникулы должны были начаться после 30 декабря.
- Решение было принято управлением образования администрации города в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной со значительным ростом заболеваний ОРВИ и гриппом. Основанием стали рекомендации Роспотребнадзора и краевой санитарно-противоэпидемиологической комиссии, - рассказали в мэрии Комсомольска.
Напомним, за последнюю неделю в Хабаровском крае заболеваемость инфекционными болезнями выросла на 41%. Роспотребнадзор рекомендовал отменить культурно-массовые мероприятия и соблюдать масочный режим в общественных местах.
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