Буянил и кидался на пассажиров: авиадебоширу, летевшему в Хабаровск, могут дать пять лет за неадекватное поведение

Авиадебошир избил мужчину на рейсе Москва – Хабаровск
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Транспортные полицейские Хабаровска задержали в аэропорту пассажира рейса, прилетевшего из Москвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно.
Диспетчер международного аэропорта Хабаровск вызвал полицейских на борт воздушного судна, прилетевшего из Москвы. Сообщалось, что среди прибывших есть мужчина, который во время полета вел себя агрессивно и напал на рядом сидящего пассажира. Авиодебошир несколько раз ударил его и порвал куртку. На требования командира самолета успокоиться мужчина никак не реагировал.
- Нарушитель порядка - 38-летний житель Челябинской области. Проведенное освидетельствование показало, что он был пьян, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.
На мужчину завели уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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