«МегаФон» ускорил мобильный интернет в ТРЦ «Макси Молл»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем информации, равный почти 500 тысячам фотографий формата JPEG, прокачали хабаровчане за ноябрь в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города, это на 50% больше, чем в сентябре. Об этом говорят обезличенные данные по интернет-трафику «МегаФона» в ТРЦ «Макси Молл».

При этом чаще всего пользователи используют для общения мессенджер WhatsApp. Оператор улучшил покрытие в торговом центре и увеличил скорости мобильного интернета внутри торгово-развлекательного центра «Макси Молл». Здесь можно без проблем выходить в Сеть на любом этаже на скорости 65-100 Мбит/с. Этого с лихвой хватит, чтобы смотреть без зависаний видео в высоком качестве, загружать ролики и фотографии в Сеть, общаться по видеосвязи.

ТРЦ «Макси Молл», обновленный второй корпус которого открылся в августе 2022 года, один из крупнейших торгово-развлекательных центров нового формата, расположенный в оживленном микрорайоне практически в центре города, и сегодня является одним из самых посещаемых в Хабаровске. Ежедневно его посещают более 2500 хабаровчан и гостей города. В преддверии новогодних праздников компания открыла еще один новый салон связи, расположенный прямо на входе в центр со стороны Рабочего городка, в котором можно купить новый гаджет или аксессуар, оформить новую сим-карту, поменять тариф на более выгодный, пополнить счет без комиссии и много другое.

«Для того чтобы посетители ТРЦ могли по максимуму использовать цифровые возможности своих смартфонов при шопинге, мы организовали indoor-покрытие сетью мобильной связи четвертого поколения на всей территории центра, которая составляет 27 тысяч квадратных метров, - отмечает директор хабаровского отделения «Мегафона» Дмитрий Оловянников. - Из-за конструкционных особенностей зданий торгово-развлекательных комплексов, организация там качественного покрытия мобильной связью требует дополнительных технологических усилий, так как внешние базовые станции не обеспечивают нужного качества связи и покрытия. А новый кобрендинговый салон «МегаФон» и Yota, первый в Хабаровске, поможет в решении любых вопросов по абонентскому обслуживанию».