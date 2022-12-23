Ложная тревога? Циклон не повлиял на обстановку в Хабаровском крае

Циклон проходит без происшествий в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дежурно-диспетчерской службе (ДДС) правительства Хабаровского края доложили о ситуации, сложившейся в связи с прохождением циклона. По данным ведомства, в регионе не зарегистрировано ЧС и серьезных происшествий. Непогода постепенно смещается к побережью Татарского пролива и Охотского моря, но практически на всей территории края сохраняется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Аварий в сфере ЖКХ и отключений света с утра 23 декабря не зафиксировано. Ночью отмечались единичные перебои в частном секторе Железнодорожного района Хабаровска и в поселке Переяславка района имени Лазо, но энергетики быстро их устранили.

- Аэропорты, ж/д и автобусные вокзалы работают в штатном режиме. Введено ограничение движения для пассажирских автобусов на дорогах «Уссури» Хабаровск - Владивосток с 83 по 730 километр и «Амур» Облучье - Хабаровск. На дорогах ночью работало около 70 единиц спецтехники, - рассказали в ДДС Хабаровского края.

Правительство региона следит за обстановкой. Оперативные службы и спасатели приведены в режим повышенной готовности. В случае ЧС жителям региона нужно звонить по номеру «112».

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