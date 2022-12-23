Инклюзивный спорт будут развивать в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край стал одним из 15 регионов страны, где будут развивать инклюзивный спорт в рамках новой программы международной организации «Специальная Олимпиада России» и благотворительного фонда Владимира Потанина «Инклюзивный спорт для всех». Проект предполагает открытие 80 инклюзивных школ. В них дети с интеллектуальными нарушениями будут тренироваться вместе с другими ребятами в целях социализации. Программа позволит закупить инвентарь и оборудование для 15 краевых коррекционных учреждений.

- Мы подали заявку на участие в конкурсе и прошли отбор. У нас появится возможность создавать новые или расширить действующие юнифайд-программы, развивать инклюзивный спорт в рамках школьной и внеурочной деятельности, организовывать соревнования и мероприятия, - сказала Инна Данилова, глава регионального отделения «Специальной Олимпиады России».

Напомним, в 2022 году в рамках Всероссийской Спартакиады «Специальная Олимпиада России» в Хабаровском крае провели 12 соревнований по шести видам спорта, в которых приняли участие больше 600 детей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.