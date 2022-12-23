Юные хабаровчане стали «звездами школьного спорта» Фото: Администрация Хабаровска

Спортивный клуб «85 звезд» хабаровской школы №85 победил в номинации «Звезды школьного спорта» на Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта в 2021-2022 учебном году. В финальном этапе участвовали 77 команд со всей страны. Наши школьники оказались самыми активными участниками социально значимых мероприятий городского, регионального и всероссийского уровней.

- Поздравляем победителей и призеров! Пусть сила духа ведет вас к новым успехам! - пожелали ребятам в управлении образования Хабаровска.

Кроме школьников призером стала и учитель физкультуры Ольга Гуляева. Она заняла второе место в номинации «Лучший руководитель школьного спортклуба».

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