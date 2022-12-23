Хитовый сериал «Почка» и турецкие сериалы: что смотрели жители Хабаровского края в 2022 году

Комедия с Алисой Фрейнлих и Алесандром Адабашьяном «Родители строгого режима»

Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Хабаровского края на основе статистики спроса жителей на фильмы и сериалы за 2022 год и рассказали об их предпочтениях.

Сравнивая предпочтения жителей Хабаровского края с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне за уходящий год отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в то время как у жителей Хабаровского края большей популярностью пользуются фильмы о приключениях.

В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Хабаровского края отечественная комедия с Алисой Фрейндлих и Алесандром Адабашьяном «Родители строгого режима», комедия о популярном блогере с Виктором Хориняковым «Непослушник» и Таисией Вилковой, драматический триллер «Одна» о выживании в тайге, боевик о секретном агенте с Лиамом Нисоном в главной роли «Игра теней» и спортивная драма о футболе «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Среди зарубежных сериалов в 2022 году жители региона чаще всего смотрели турецкую драматическую сагу о тайнах двух семей «Жестокий Стамбул», восточную мелодраму «Номер 309», сериал с Семеном Молокановым «Зема», французский криминальный детектив «Багровые реки» и сериальный детектив «Утонувшие».

Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Хабаровского края по предпочтениям отдали популярному сериалу «Нереалити» с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко - проект о бывшей звезде реалити-шоу, которая после 10 лет жизни в телевизоре приходится возвращаться в свой провинциальный городок. Второе место кинопросмотра в регионе занимает «горячее» драмеди о полигамии в отношениях AMORE MORE с Юрием Чурсиным, Андреем Бурковским и Александрой Урсуляк в главных ролях. Третье место хабаровчане отдали хитовому драмеди режиссера Марии Шульгиной с Любовью Аксеновой «Почка». Главной героине по сюжету срочно потребовалась здоровая почка от кровного родственника, но вот незадача, отношения со всеми близкими она давно испортила. Тема пересадки органов особенно актуальна для хабаровчан. В декабре в крае провели первые две операции по трансплантации почек за последние 16 лет.

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