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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 2:44

Ушел под лед на бульдозере: труп водителя тяжелой техники нашли спасатели Комсомольска

Комсомольские спасатели нашли тело водителя утонувшего бульдозера в Амуре
Александра ЯВИЩЕНКО
Комсомольские спасатели нашли тело водителя утонувшего бульдозера в Амуре Фото: @komcitynews

Комсомольские спасатели нашли тело водителя утонувшего бульдозера в Амуре Фото: @komcitynews

Фото: Социальные сети

21 декабря во время строительных работ в районе Амура водитель бульдозера на тяжелой технике провалился под лед и утонул. 21 декабря сотрудники поисково-спасательного отряда Комсомольска обследовали 200 квадратных метров акватории реки. Они обнаружили бульдозер, но тело мужчины найти не удалось. 22 декабря машину подняли из воды, продолжив поисковую операцию.

Поиски утонувшего водителя бульдозера

Поиски утонувшего водителя бульдозера

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Тело погибшего обнаружили 23 декабря. Водолазы подняли его из воды, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели нашли тело недалеко от береговой линии. Его не унесло благодаря тому, что на этом участке реки слабое течение.

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