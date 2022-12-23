Общественный транспорт перейдет на расписание выходного дня в новогодние праздники
Фото: Иван МАКЕЕВ
В управлении транспорта Хабаровска рассказали об изменениях в работе автобусов, троллейбусов и трамваев в новогодние праздники. В субботу, 31 декабря, все маршруты будут обслуживаться в соответствии с графиком без изменений. С 1 по 8 января работу транспорта организуют по расписанию воскресенья.
- Так как 1 и 2 января пассажиропоток утром снижен, с 05:30 до 10:00 будет задействована половина подвижного состава, - рассказали в администрации города.
В управлении транспорта добавили, что 1 и 2 числа первые рейсы также будут выполнены по графику воскресенья.
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