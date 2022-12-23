Зимние каникулы у хабаровских школьников начнутся 26 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

22 декабря Роспотребнадзор рекомендовал отправить школьников на зимние каникулы из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Такую возможность обсудили в управлении образования Хабаровска. 23 декабря было решено объявить начало каникул с 26 декабря - на два дня раньше установленной даты.

- Санитарно-противоэпидемическая комиссия края рекомендовала главам городов и муниципальных образований объявить начало новогодних каникул с 26 декабря, поэтому школьники Хабаровска уходят на отдых досрочно, - рассказали в городском управлении образования.

Массовые мероприятия в школах также отменяются. Новогодние утренники пройдут внутри классов.

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