Новогодний городок открылся в центральном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

На площадке у торгового центра «ЭкоДом» в Центральном районе Хабаровска открылся новогодний городок. В честь этого для ребят организовали праздничное мероприятие. На открытии их встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые устроили для детей конкурсы и раздачу подарков.

- Мы открываем наш прекрасный новогодний городок. Гостей здесь встречает огромная 15-метровая ель, украшенная светодиодным светящимся шатром. Для детей установили множество качелей, скоростных детских горок, силами комитета залит каток. Над ним тоже натянут светодиодный шатер, - сказала Надежда Вергасова, зампред комитета по управлению Центральным районом.

Для самых маленьких в новогоднем городке подготовили ледяные чаши. Для взрослых обустроили фотозоны. Также на площадке установили фигуры Деда Мороза, Снегурочки, новогоднего оленя, снеговика и карету с лошадьми.

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