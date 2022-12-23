Акция «Новый год в каждый дом» проходит в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае стартовала Всероссийская акция «Новый год в каждый дом», которая пройдет под эгидой #МЫВМЕСТЕ и продлится до 8 января. В этом году участвовать в ней будут дети из четырех новых регионов России и семей военнослужащих, которые находятся в зоне проведения СВО.

В рамках всероссийской проходит еще одна акция - «Елка желаний». Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время прямого эфира выбрал три открытки с пожеланиями ребят из Хабаровского края, которые пообещал исполнить. Позже глава региона отправился в Москву, где снял три шара с желаниями с главной елки столицы.

- Исполню еще мечты двух детей из ДНР и одного мальчика из Хабаровского края, - сказал Михаил Дегтярев.

В этом году минпромторг Хабаровского края закупил 4,4 тысячи новогодних подарков для детей мобилизованных. Их раздадут волонтеры акции #МыВместе. Подарки также передадут тем, кто находится в зоне проведения СВО.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.