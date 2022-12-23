Лучших народных дружинников и полицейских наградили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Добровольные народные дружины помогают полиции следить за порядком в городе. В Хабаровске сформировано 11 дружин. За достижения добровольцы получили награды от администрации города.

- От имени мэра, жителей и гостей города хочу сказать вам спасибо. Стало меньше преступности на улицах, сократилось количество краж, угонов. Это порождает в людях уверенность в будущем. Те дружины, которые организовывают охрану общественного порядка, на спортивно-массовых мероприятиях, справляются с задачей на высшем уровне, - сказал Александр Прохорец, заммэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Лучшими в Хабаровске были признаны народные дружины «Центр», «Славянский лев» и «Вектор». Почетными грамотами от гордумы отметили также лучших сотрудников полиции.

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