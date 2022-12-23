Пять дизельных электростанций заменят в Хабаровском крае в 2023 году Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

С 2021 года в Хабаровском крае продолжается работа по замене пожароопасных дизельных электростанций (ДЭС) в деревянных строениях. Тогда обновили шесть станций, заменив их модульными, а в этом году ДЭС установили в семи населенных пунктах.

- В 2023 году планируется заменить еще пять ДЭС в селах Ухта, Булава, Тахта, Виданово и поселке Долми. На эти цели будет выделено 78,3 миллиона рублей, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Работу по замене станций планируют закончить через год. В 2024-м собираются обновить еще пять ДЭС.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.