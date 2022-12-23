Пять дизельных электростанций заменят в Хабаровском крае в 2023 году Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края
С 2021 года в Хабаровском крае продолжается работа по замене пожароопасных дизельных электростанций (ДЭС) в деревянных строениях. Тогда обновили шесть станций, заменив их модульными, а в этом году ДЭС установили в семи населенных пунктах.
- В 2023 году планируется заменить еще пять ДЭС в селах Ухта, Булава, Тахта, Виданово и поселке Долми. На эти цели будет выделено 78,3 миллиона рублей, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.
Работу по замене станций планируют закончить через год. В 2024-м собираются обновить еще пять ДЭС.
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