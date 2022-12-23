Потепление и небольшой снег прогнозируют Хабаровску 24 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровске 24 декабря сжалится над жителями краевой столицы. После двухдневных штормовых ветров можно будет немного расслабиться и провести субботний день на свежем воздухе. Синоптики прогнозируют ночью от -9 до -11, а днем от -5 до -8 градусов. Днем ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Во всех районах Хабаровского края 24 декабря ожидаются осадки. На юге пройдет небольшой снег, а в центральных и северных районах прогнозируют метель. Скорость ветра в регионе будет достигать 10-14 метров в секунду с порывами до 20 метров.

Температура в центральной части края составит от -11 до -21 ночью и от -13 до ноля днем. На юге столбик термометра днем покажет от -4 до -9, ночью от -8 до -13. На северных территориях будет от -4 до -18 ночью и от -3 до -15 днем.

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