Выставка реставратора Валерика Хидирова открылась в Гродековском музее Хабаровска

Выставка Валерика Хидирова открылась в Гродековском музее Хабаровска Фото: hkm.ru

21 декабря в Гродековском музее Хабаровска открылась выставка «Восстанавливая историю. Хидиров Валерик Зурапович - реставратор, меценат, общественный деятель». Она будет работать до марта 2023 года. В экспозиции представлены предметы, обнаруженные при проведении реставрационных работ. Есть экспонаты 19 и 20 веков. Гости смогут увидеть инструменты, которыми пользовался мастер, его награды.

Валерик Хидиров проживает в Хабаровске с 1978 года. Он входит в состав «Ассамблеи народов Хабаровского края», региональной и городской Общественных палат, с 2011 года - представитель Республики Северная Осетия-Алания в ДФО.

Реставратор оказывает гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Донбасса. Он организовал ежегодную «Акцию памяти», которая проходит в Хабаровском крае в День солидарности в борьбе с терроризмом.

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