Пытался уйти от столкновения: опубликовано видео жесткого ДТП с автобусом в Советской Гавани, где пострадали люди

На опубликованных кадрах ДТП видно, как ПАЗ пытается уйти от столкновения. Фото: краевое управление ГИБДД

В Хабаровском крае продолжают появляться детали ДТП с автобусом в Советской Гавани 23 декабря. Напомним, что самосвал столкнулся с пассажирским ПАЗом. Жертв избежать удалось, но есть пострадавшие.

Авария произошла около 10 утра в районе 2,3 километра дороги Совгавань - Ванино. Предварительно, водитель самосвала потерял управление во время поворота и врезался в автобус. На опубликованных кадрах ДТП видно, как ПАЗ пытается уйти от столкновения.

Но избежать аварии не удалось. Автобус превратился в груду металла, пострадали люди. В ПАЗе ехало 29 человек, десять из них попали в больницу. Госпитализированы пятеро, двое - в реанимации. Одному пострадавшему сделали операцию - у него разорвалась селезенка.

По факту аварии прокуратура проводит проверку.

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