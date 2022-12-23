В Хабаровском крае проверили магазины по продаже пиротехники Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сотрудники регионального МЧС провели профилактические рейды по магазинам пиротехники. Как сообщили в ведомстве, перед праздниками спрос на петарды, хлопушки и другую пиротехнику возрастает, поэтому такие рейды перед Новым годом – необходимы.

- Цель – не наказать, а вместе с продавцами предупредить возможные ЧП и несчастные случаи. Для этого проводится информирование на объектах, осуществляющих реализацию пиротехнических изделий, напоминаем основные требования хранения, эксплуатации и реализации, - рассказали в МЧС.

Если неправильно использовать пиротехнику, это может привести к трагедии. Петарды содержат взрывчатое вещество, обращаться с ними необходимо строго по инструкции. А при покупке нужно обращать внимание на упаковку, она не должна быть повреждена или подмочена.

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