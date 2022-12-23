В Хабаровске наградили лауреатов конкурса «ЭкоЛидер-2022» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошел конкурс «ЭкоЛидер - 2022». Награждение победителей и призеров состоялось в краевой столице 23 декабря. Победителей определяли в восьми номинациях, всего было подано 44 заявки из 11 муниципалитетов региона. Из краевого центра пришло 13 заявок. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Проводимые в крае мероприятия год от года становятся все масштабнее и интереснее. В этом году поступило много заявок от образовательных организаций, учителей и даже от школьницы. Хочется выразить благодарность педагогам за формирование экологической культуры у подрастающего поколения, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Он добавил, что охранять природу должны не только профильные ведомства и специалисты, но и все жители. А такой конкурс как раз помогает найти лучшие программы и распространить их в массы. Конкурс является ежегодным. В этом году он прошел 16 раз. Больше всего заявок подали в 2017 году, тогда их было больше 90 штук.

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