Больницы и поликлиники Хабаровского края будут работать в праздники по новому графику Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае на период новогодних праздников установили новое расписание работы медицинских учреждений. Больницы и поликлиники края не будут работать 1, 2, 7 и 8 января, однако единая горячая линия продолжит функционировать с 8:00 до 18:00 по номеру 122. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

31 декабря 2022 года, а также 3, 4, 5, 6 января 2023 года медучреждения будут работать по режиму субботы. В поликлиниках и больницах на смены заступят дежурные бригады врачей.

Отметим, в этом году из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом решено отправить школьников на зимние каникулы досрочно. Школы перестанут работать с 26 декабря. Также в крае введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.