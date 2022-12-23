В Хабаровске состоялась церемония возложения цветов к «Черному тюльпану» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске почтили память не вернувшихся с войны в Афганистане солдат. Сотрудники городской администрации, ветераны «Боевого братства», ветераны боевых действий и школьники математического лицея приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Черный тюльпан».

- Есть такая пословица: «Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего». Все, что связано с войной, - это память, которая не должна теряться с веками. Нам необходимо рассказывать будущему поколению, что были такие люди, которые отдавали свою жизнь, выполняя интернациональный долг, - сказал Евгений Александров, участник боевых действий на Северном Кавказе.

Памятник находится в парковой зоне на стадионе имени Ленина в Хабаровске. Такие памятные мероприятия организовываются в городе ежегодно. В честь погибших к мемориалу приносят цветы. Молодежи рассказывают о подвигах бойцов и о событиях тех времен.

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