Шпионил для Украины: жителя ЕАО задержали по подозрению в госизмене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области задержали 35-летнего Валерия Качина, проживающего в Биробиджане, по подозрению в государственной измене. Как сообщает ФСБ РФ, он подозревается в шпионаже в интересах СБУ.

- В результате проведенных ОРМ установлено, что 35-летний гражданин России, действуя по заданию украинской спецслужбы, осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области, - сообщает ФСБ.

Как добавили в ведомстве, свои действия биробиджанец совершал понимая, что адресат может использовать полученные сведения против безопасности России. Задержали его при попытке покинуть страну и уехать жить и получить гражданство в Украине. Мужчина планировал вступить в ряды вооруженных сил их государства.

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