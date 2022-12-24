Губернаторская елка для детей прошла в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

Губернаторская елка прошла в Хабаровском музыкальном театре. Более 500 детей от 6 до 12 лет приняли участие в мероприятии. Их поздравил лично губернатор региона Михаил Дегтярев.

В предновогодней елке, которую проводят ежегодно, приняли участие дети из семей добровольцев, мобилизованных, военнослужащих, многодетных и дети с ОВЗ. Для них показали спектакль «Бременские музыканты».

- Уходящий год – особенный. Россия проводит специальную военную операцию, и в зале есть ребята, что папы сейчас защищают нашу Родину и наш народ. Мы ими гордимся. Поэтому желаю всем нам в 2023 году, чтобы все были живы и здоровы, а в домах царим мир и любовь. Хорошего вам настроения и побольше пятерок, - сказал Михаил Дегтярев.

В конце мероприятия детям вручили сладкие подарки. Их также подарят более 20 тысячам детей по всему Хабаровскому краю.

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