Более 10 тысяч детей из Хабаровского края приняли участие в акции «Я в беду не попаду» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошла акция «Я в беду не попаду». В ней приняли более 10 тысяч воспитанников школ и детских центров. Мероприятие проходило с ноября, организатором стало региональное управление по делам ГОЧС и ПБ.

- Акция проходила при поддержке организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», а также министерства образования и науки края. Пожарные и спасатели в содружестве с педагогами специально для детей разработали интерактивные задания, обучающие видеоролики и презентации. Помимо этого, к проведению полезных занятий учителя нередко привлекали спасателей и пожарных, сотрудников полиции, которые делились ценным опытом со школьниками, - рассказал Сергей Салямов, заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите.

Первое место в акции заняли коллективы школы в Тыре и школы №23 в Бикине. Второе место заняли учащиеся поселка Заветы Ильича, а третье – воспитанники экономической гимназии в Хабаровске. Организаторы вручат им подарки, комплекты обучающих материалов по ОБЖ.

В течение выполнения заданий дети организовывали флешмобы, делали фотопрезентации и видеоролики. Школьники научились правилам пожарной безопасности, а также навыкам спасения людей в опасных ситуациях.

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