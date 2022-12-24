Повар пытался украсть наручные часы в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

38-летний повар зашел в фирменный салон ювелирных изделий в Центральном районе Хабаровска. Под видом покупателя он рассматривал модели и выбрал понравившуюся. Консультант показал мужчине часы поближе. Злоумышленник застегнул из на своей руке, снял бирку и поспешил на выход. Продавец заметил попытку воровства и поднял шум. В это время в зале находился другой покупатель, который и задержал мужчину.

Ранее повар уже привлекался к ответственности за грабеж и кражу. Полиция прибыла на место и вернула часы в магазин. Их стоимость оценивается в десять тысяч рублей.

- На повара завели дело за приготовление к преступлению и покушение на преступление. Мужчина объяснил, что хотел оставить себе часы как подарок на Новый год, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Суд назначил мужчине девять месяцев исправительных работ. В пользу государства будут удерживаться десять процентов его заработка.

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