Россельхозбанк запустил в Сколково площадку для сотрудничества с представителями агроиндустрии Бразилии

Фото: Россельхозбанк

В «Сколково» при поддержке Россельхозбанка прошла первая отраслевая встреча с представителями агроиндустрии Бразилии. Представители власти, науки и бизнеса двух стран обсудили трансфер востребованных агротехнологий в сельскохозяйственное производство.

Бразилия является шестой страной в мире по численности населения, пятой по площади, граничит с 10 из 12 стран Южной Америки и ежегодно увеличивает ВВП, в том числе благодаря активно развивающимся агротехнологиям.

Во встрече приняли участие представители Посольства Бразилии в РФ, Торгового представительства России в Бразилии, представительства Минсельхоза России в Бразилии, агробизнеса и стартапов двух стран. В числе ключевых тем были направления развития современного сельского хозяйства, институтов развития научного и бизнес-сообщества, особенности инвестиционных возможностей и региональной сертификации в Бразилии, сервисы банковских экосистем для фермеров и агротех компаний на примере «Россельхозбанка», а также возможности софтлендинговых программ для бразильских стартапов на примере Фонда «Сколково».

Решения представили три российских стартапа, резиденты «Сколково»:

- Новбиотех (технологии лазерной стимуляции роста вегетирующих растений) выступили совместно с бразильской компанией KOZAM Export@Import LTDA, заинтересованной во внедрении;

- Миэлта (датчики и оборудование для сельскохозяйственной техники);

- АссистАгро (система идентификации сорной растительности с помощью мультиспектральных камер, устанавливаемых на дроны).

Также выступили бразильские стартапы, имеющие опыт работы с большими данными и цифровым контуром крупных предприятий: Exame Data, Quiron, Terra Magna.

Эксперты обсудили планы по взаимодействию с бразильским аграрным научно-технологическим хабом EMBRAPA. Стороны выразили заинтересованность в обмене опытом развития технологий в области сельского хозяйства.

«Обмен межстрановым опытом и лучшими практиками является важной частью системного развития инноваций в любой отрасли. Россельхозбанк уже запустил обширные возможности для коммуникации между стартапами, агропредприятиям, научным сообществом, инвесторами и институтами развития в России. Сейчас мы выходим на международный уровень, для чего организовали серию профильных встреч с ведущими агротехнологическим странами мира. Мы надеемся, что наши инициативы приведут к долгосрочному сотрудничеству и помогут наладить бесшовный трансфер агротехнологий, что, несомненно, даст значительную поддержку для развития отечественных сельскохозяйственных стартапов», - прокомментировала директор Центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Мы видим существенный запрос от российской агроиндустрии на знакомство и работу с бразильскими технологиями в сельском хозяйстве. У бразильских аграриев накоплен значительный опыт по разработке и внедрению собственных уникальных решений для управления крупными предприятиями. А методология консолидации 9 тыс. агротехнологий под единым управлением EMBRAPA безусловно требует детального изучения, поэтому надеемся на содержательное продолжение работы с бразильскими коллегами», - отметила директор по развитию агробиотех направления кластер биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Наталья Крашенинник.