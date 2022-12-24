Зампред гордумы Хабаровска вручил грамоты сотрудникам полиции
Фото: УМВД России по городу Хабаровску
Юрий Ягодин, заместитель председателя городской думы Хабаровска вручил благодарственные письма 11 сотрудникам полиции. Торжественная церемония прошла в администрации города.
Полицейские получили награды за участие в охране общественного порядка и организацию взаимодействия с органами власти краевого центра. Также Александр Прохорец, заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами., поощрил представителей дружин и командиров, ставших победителями первого этапа краевого профильного конкурса.
- В 2022 году совместно с полицией дружинники провели около 600 профилактических, рейдовых и иных мероприятий, среди которых 93 – по охране общественного порядка во время спортивных, культурных и иных массовых акций, - отметил Александр Прохорец.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru