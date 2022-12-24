Губернатор Хабаровского края поздравил детей с Новым годом Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края поздравил детей с наступающим Новым годом. Михаил Дегтярев произнес праздничную речь, после чего ребятам вручили сладкие подарки от главы региона.

- Желаю всем нам в 2023 году, чтобы все были живы и здоровы, а в домах царил мир и любовь. Хорошего вам настроения и побольше пятерок, - сказал Михаил Дегтярев.

Более 500 детей посетили губернаторскую елку в ХТМ. Там им показали сказку «Бременские музыканты». На мероприятие пригласили детей из семей военных и мобилизованных, многодетных и детей с инвалидностью. Сладкие подарки также вручат еще более 20 тысячам детей по всему краю.

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