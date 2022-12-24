Масочный режим вернули в Хабаровском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главный санитарный врач по Хабаровскому краю подписал постановление о введении ограничительных мероприятий. Это связано с всплеском заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.
Теперь в поликлиниках края будут вести раздельный прием пациентов с признаками болезни, масочный режим в медучреждениях для пациентов и работников, а также ограничение посещения больных родственниками в стационарах. В школах будут измерять температуру детей и подростков.
Временное ограничение вводится на массовые мероприятия, это касается учреждений образования, спортивных, а также культурных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.
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