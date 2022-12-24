Циклон уйдет из Хабаровского края на выходных Фото: Иван МАКЕЕВ

Циклон, царивший в Хабаровском крае 22 и 23 декабря отступил и ушел в сторону Охотского моря. На выходных жителей региона ждет ветреная холодная погода без осадков. Порывы ветра достигнут 7-12 метров в секунду.

- На большей части территории региона средняя температура ночью будет достигать от -8 до -15 градусов, в горах до -35 градусов, а на побережьях до -11 градусов. Днем ожидается от -4 до -10 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

24 декабря в Хабаровске возможны небольшие осадки, ветер северо-восточный и восточный. Ночью порывы будут достигать до 20 метров в секунду. 25 декабря днем жителей города порадует температура от -6 до -8 градусов, ночью от -11 до -13 градусов.

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