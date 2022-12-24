Ярмарка «Амур.Фест Зима» проходит на площади Ленина в Хабаровске Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

На площади имени Ленина в Хабаровске проходит ярмарка «Амур.Фест Зима». В рамках акции мастера со всего региона представляют свою продукцию. Посетители могут купить украшения, картины, текстиль, керамику, игрушки и новогодние подарки и сувениры.

- Работать фестиваль будет до 8 января каждый день. В будние с 12:00 до 19:00, в выходные – с 12:00 до 20:00. В праздничные дни ярмарка также будет заканчиваться в восемь вечера, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Все желающие поддержать военнослужащих, могут также внести свой вклад. На корнерах размещены QR-коды, просканировав которые можно перевести средства в помощь. Также на площади установлены «корзинки добра», куда можно положить свои подарки. Они размещены в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

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