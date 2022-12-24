Человек погиб при пожаре в частном доме в Харпичане Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь на 24 декабря в поселке Харпичан Хабаровского края произошел пожар в частном доме. В здании было всего четыре квартиры, только две из которых жилые. Дом стоит на улице Строительная.

Пожарные приехали на место, когда уже весь дом был охвачен пламенем. Сотрудники сразу же начали тушить, возможности зайти внутрь у них не было. В 1:40 пожарные смогли локализовать горение на площади 200 квадратных метров. В 11:40 пожар был полностью потушен.

- После разбора конструкций, в квартире был обнаружен человек без признаков жизни. Соседи рассказали, что там проживала женщина, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины пожара установят сотрудники Госпожнадзора. Следком также выяснит все обстоятельства ЧП после гибели человека.

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