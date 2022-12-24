Снега и сильного ветра в Хабаровске не будет 25 декабря Фото: Андрей АБРАМОВ

25 декабря в Хабаровске будет спокойный зимний день. Осадков не ожидается, дневные температуры будут держаться от -5 до -7 градусов, ночные – от -11 до -13 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края пройдет небольшой снег ночью, днем осадков не будет. Температура днем ожидается от -7 до -10 градусов, ночью – от -11 до -15 градусов. Ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду.

В центральных районах преимущественно будет без снега. Метель пройдет в Комсомольском и Нанайском районах. Столбики термометров покажут от -3 до -21 градусов ночью и от -12 до 0 градусов днем. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер 2-13 метров в секунду. В Комсомольском районе порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В северных районах без существенных осадков, ночью возможен местами небольшой снег. Ночью температура опустится от -10 до -14 градусов, днем – от -6 до -11 градусов. Северный ветер ожидается 5-13 метров в секунду, в Аяно-Майском районе местами порывы будут 15-20 метров в секунду.

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