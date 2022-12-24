Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 декабря 2022 8:00

Кубок по прыжкам на батуте проходит в Хабаровске

Между собой соревнуются более 200 спортсменов
Марина ГОНЧАРЕНКО
Кубок по прыжкам на батуте проходит в Хабаровске

Кубок по прыжкам на батуте проходит в Хабаровске

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проходит кубок Дальнего востока по прыжкам на батуте. Спортсмены со всего ДФО борются за звание лучше. На соревнованиях более 200 участников, среди которых призер чемпионата страны Алина Кузнецова из Комсомольска.

- Хабаровск проводит соревнования на батуте на очень высоком уровне. Это отмечают не только дальневосточные спортсмены, но и представители западной части России. Стоит отметить, что на сегодняшний день белорусы в нашем виде спорта - лидеры в мировом рейтинге, но и мы стремительно развиваемся и обязательно нагоним их, - сказал Александр Коноштаров, главный судья соревнований.

Всего спортсмены выступают в четырех дисциплинах: индивидуальных прыжках, двойном мини-трампе, прыжкам на акробатической дорожке и синхронных прыжках.

Соревнования продолжатся 25 декабря с 10:00. Церемония закрытия кубка состоится в 14:30. Это заключительные для батутистов соревнования в 2022 году.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.