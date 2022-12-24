Кубок по прыжкам на батуте проходит в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проходит кубок Дальнего востока по прыжкам на батуте. Спортсмены со всего ДФО борются за звание лучше. На соревнованиях более 200 участников, среди которых призер чемпионата страны Алина Кузнецова из Комсомольска.

- Хабаровск проводит соревнования на батуте на очень высоком уровне. Это отмечают не только дальневосточные спортсмены, но и представители западной части России. Стоит отметить, что на сегодняшний день белорусы в нашем виде спорта - лидеры в мировом рейтинге, но и мы стремительно развиваемся и обязательно нагоним их, - сказал Александр Коноштаров, главный судья соревнований.

Всего спортсмены выступают в четырех дисциплинах: индивидуальных прыжках, двойном мини-трампе, прыжкам на акробатической дорожке и синхронных прыжках.

Соревнования продолжатся 25 декабря с 10:00. Церемония закрытия кубка состоится в 14:30. Это заключительные для батутистов соревнования в 2022 году.

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