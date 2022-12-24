Новогодний городок открыли в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Комсомольске открыли новогодний ледовый городок. На площади у драмтеатра установили елку, а вокруг обустроили ледовый каток. Большое внимание уделили световому оформлению: вокруг развешано много гирлянд и светодиодных лент.
Помимо ледовых фигур, в городке работают три горки для детей. Также установили световой тоннель и арт-объект в виде самолета.
Рядом с елкой поставили светящиеся цифры «2023», по бокам установили две снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки – главных символов праздника. Помимо развлечений на площади будут работать кафе с горячим чаем и закусками. А также прокат коньков.
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