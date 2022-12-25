В Хабаровске состоится премьерный показ нового сезона мультфильма о живых рюкзачках Фото: студия "Мечталет"

В Хабаровской артсерватории 25 декабря состоится первый показ новой серии второго сезона мультфильма «Спина к спине». Как отмечают в анимационной студии «Мечталет», пока нигде в мире эту серию еще не видели, хабаровчане будут первыми.

- Сегодня, 25 декабря, все хабаровчане и гости города впервые смогут увидеть новую серию 2-го сезона "Спина к спине". Да-да, первые во всëм мире вы увидите новую серию (не все мечталëтовцы даже видели еë целиком). Вход свободный! – рассказали в студии «Мечталет».

Показ состоится в 15:30, по адресу улица Льва Толстого, 3. Напомним, мультфильм создается в Хабаровске, однако показывают его в нескольких странах. Первый сезон мультфильма рассказывает о приключениях живых рюкзаков. Над вторым сезоном аниматоры работали с прошлого года. Что именно будет показано в нем – аниматоры не разглашают.

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