В Хабаровске наградили победителей литературного конкурса имени Петра Комарова Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровской филармонии прошла церемония награждения победителей литературного конкурса имени Петра Комарова. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в этом году по инициативе губернатора призовой фонд был увеличен со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Работы участников должны были быть опубликованы в культурных изданиях региона.

- Поддержка и развитие литературного творчества – одно из важных направлений нашей работы. Ежегодно с участием лучших литераторов проходят школы писательского мастерства, творческие встречи, книжные выставки, форумы и фестивали. Все это создает условия для появления новых имен и близкого знакомства с читателями, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

В этом году на конкурс заявились 50 человек со всей России. В номинации «Проза» победила Татьяна Гладких из Хабаровска. В поэзии – Ирина Батраченко. В «Очерке и публицистике» победил приморец Амир Хисамутдинов. А Вургун Мехтиев из Хабаровска победил в номинации «Критика и библиография». Спецприз получил Александр Куликов из Приморья.

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