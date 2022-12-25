В Хабаровском крае МЧС проверило, как организованы детские новогодние утренники Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю провели рейды в места массового скопления детей и проверили, как организована безопасность во время проведения новогодних утренников. Эти мероприятия проводят чтобы предупредить возможные чрезвычайные происшествия во время праздников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в зоне особого внимания оказались школы, детсады и дома культуры.

- Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам посетили уже девять подобных объектов, расположенных населённых пунктах Советская Гавань, Майский, Заветы Ильича, Лососина и Гатка, - сообщили в краевом МЧС.

Специалисты на местах осматривают служебные помещения, зрительные залы, места, где проходят торжества и где стоят новогодние елки. Особое внимание уделено проверке эвакуационных и запасных выходов. В том числе, их доступность, отсутствие замков, наличие средств для тушения пожаров. Персонал должен обеспечить детям безопасность, об этом с ними еще раз поговорили специалисты.

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