В Хабаровске зажгли огни на главной краевой елке Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске дали старт новогодним праздникам. Накануне на главной площади краевой столицы зажгли елку. Как сообщили в пресс-службе правительства, новогодние мероприятия здесь будут проводиться в течение всех каникул.

- В этом году мы полностью обновили краевую площадь – поставили новую искусственную ёлку, натянули по периметру красивые гирлянды. Нововведений очень много, например, решили установить много небольших ёлочек оформив пешеходные аллеи, а также установили 11 арт-объектов в том числе в виде мандаринов и красивых огромных часов, но ключевое - это смена цветовой гаммы на красно-золотую, а подсветки на тёплую жёлтую, - рассказали в правительстве.

На площади в этом году сделали в два раза больше горок, кататься на них уже можно. Также на площади можно поиграть в керлинг, а еще тут заработал «Зимний фестиваль», где предприниматели сферы общественного питания будут радовать жителей до самого 31 декабря. Помимо этого, стартовал фестиваль «Амур.Фест Зима». В маленьких домиках начали торговать сувенирной продукцией и изделиями из разных материалов.

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