Батальону «Генерал Корф» передали технику, зимние вещи и лекарства из Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Из Хабаровского края прямиком в зону СВО доставили партию гуманитарного груза для бойцов именного батальона «Генерал Корф». Военнослужащие получили технику, зимние вещи, лекарства и обогреватели. Отправку организовало правительство региона.

- От жителей Хабаровского края и лично от губернатора Михаила Дегтярева хочется передать вам технику и оборудование. Надеюсь, что это позволит обеспечить более комфортное и безопасное пребывание в зоне проведения спецоперации, - сказал Мгер Гандилян, вице-губернатор Хабаровского края.

Также среди вещей для бойцов резиновые сапоги, комплекты нательного белья, кровати, палатки, спальные мешки, хозтовары, предметы гигиены и прочее. Из техники солдаты получили два легковых автомобиля «Нива».

Груз передал вице-губернатор ,в завершение встречи он пожелал бойцам выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой.

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