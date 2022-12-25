Выставка-ярмарка «Амур.Фест Зима» начала работать в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

На главной площади в центре города Хабаровска начала работать выставка-ярмарка «Амур.Фест Зима». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, участники ярмарки разместили свои товары на прилавках в маленьких домиках на площади Ленина.

- На площади расположились домики, в которых местные производители представили свою продукцию: керамика, украшения, текстиль, картины, новогодние игрушки и подарки, - рассказали в правительстве.

Работать ярмарка будет в будние и в выходные дни, а также на каникулах. Прийти посмотреть и что-нибудь приобрести можно будет с 12:00 дня. В выходные выставка-ярмарка будет заканчивать работу в 20:00, а в другие дни – в 19:00. Завершится она только 8 января.

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